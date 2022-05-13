Чем отличается дача в садовом товариществе, кооперативе и деревне? 1 13.05.2022, 13:24

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Не только разная коммуналка.

При покупке загородной недвижимости важно обратить внимание не только на характеристики дома, но и на то, где он располагается — в деревне, садовом товариществе или кооперативе. Обо всех отличиях рассказывает realt.by агентство «Авангард Недвижимость».

Садоводческое товарищество

Главное отличие от дачного кооператива — на участке в садовом товариществе не обязательно строить дом. А площадь участка не должна превышать 15 соток.

После завершения строительства не нужно проводить процедуру приемки построенного дома в эксплуатацию. Чтобы зарегистрировать дом в БТИ, нужно сделать техпаспорт и взять справку у председателя о том, что дом построен в соответствии с проектом застройки. Участок в садоводческом товариществе можно продать без готовых или законсервированных капитальных строений на нем.

Дачный кооператив

В этом случае строение на участке — обязательное условие. Для начала строительства необходим архитектурный проект и разрешительная документация. А когда строительство будет завершено, обязателен этап приемки. Подарить или продать участок в дачном кооперативе можно только с капитальным строением на территории. Или зарегистрированным законсервированным строением. Обычно при строительстве дома в дачном кооперативе возникает больше проблем.

Что общего?

Оба варианта не предназначены для круглогодичного проживания. Регистрация по постоянному месту жительства там не предусмотрена, доступна лишь временная, которая дает лишь приписку к поликлинике, школе и детскому саду. Коммунальные услуги оплачиваются по тарифам для юридических лиц, потому что товарищество — юридическое лицо. Есть исключения для пенсионеров — они платят по льготным тарифам. Обслуживанием всей инфраструктуры занимаются члены товарищества. Господдержка не предусмотрена. Это значит, что ремонт или строительство дорог и другие улучшения условий жизни оплачиваются членами товарищества. Решение принимается на общем собрании. Также необходимо оплачивать членские взносы.

Деревня, поселок, агрогородок

Главное отличие от садоводческих и дачных кооперативов в том, что в доме можно сделать постоянную регистрацию. А это значит, что оплачивать коммунальные услуги можно по льготным тарифам. Нет необходимости вступать в какие-то организации или платить членские взносы. Однако нужно не забывать оплачивать налог на землю. За населенный пункт несет ответственность местный исполнительный орган, например, сельский совет. Как правило, есть своя собственная инфраструктура: магазин, школа, почтовое отделение. Зависит от размера населенного пункта. Финансирование происходит из государственного бюджета. Жители не могут повлиять на решение проблемы, если в бюджете нет средств.

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