Бойцы ТРО «Азов» уничтожили командный пункт и арсенал российских войск

Бойцы ТРО «Азов» уничтожили командный пункт и арсенал российских войск1
- 13.05.2022, 13:32
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Видеофакт.
Украинские защитники из подразделения днепровской территориальной обороны Азов уничтожили командный пункт российских войск.
Видео удара бойцы ТРО опубликовали в пятницу, 13 мая, у себя в Telegram-канале.
Проследив за передвижениями грузовиков снабжения захватчиков, они обнаружили здание, которое оккупанты использовали в качестве временного командного пункта и склада с боеприпасами, после чего по нему был нанесен мощный удар.