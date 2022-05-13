Боевики «ЛНР» отступили к границе с РФ, но там им пригрозили «тюрьмой и расстрелами»15
- 13.05.2022, 13:33
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С позиций ушел целый батальон.
«Мобилизованные» из ОРДЛО, пытавшиеся захватить Харьковскую область, отступили к границе с РФ, однако российские пограничники отказались их пропускать, угрожая ответственностью за предательство.
Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео, снятое самими оккупантами, сообщает «Оперативный ВСУ».
«Наблюдается такая картина. Весь батальон отошел с позиций, и его не выпускают. Люди уже вторые сутки на границе. Их не выпускают, никаких комментариев не дают. Что делать, мы не знаем. Нас не выпускают. Грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее», — пожаловался он.