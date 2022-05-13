Боевики «ЛНР» отступили к границе с РФ, но там им пригрозили «тюрьмой и расстрелами» 15 13.05.2022, 13:33

13,328

С позиций ушел целый батальон.

«Мобилизованные» из ОРДЛО, пытавшиеся захватить Харьковскую область, отступили к границе с РФ, однако российские пограничники отказались их пропускать, угрожая ответственностью за предательство.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео, снятое самими оккупантами, сообщает «Оперативный ВСУ».

«Наблюдается такая картина. Весь батальон отошел с позиций, и его не выпускают. Люди уже вторые сутки на границе. Их не выпускают, никаких комментариев не дают. Что делать, мы не знаем. Нас не выпускают. Грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее», — пожаловался он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».