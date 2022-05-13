«Из страны уезжают тысячи людей со средней зарплатой в 2 500 - 3 000 долларов» 9 13.05.2022, 13:43

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Иллюстрационное фото verge.zp.ua

Как массовый отток айтишников повлияет на экономику Беларуси.

На вчерашнем совещании Лукашенко пообещал не закрывать ПВТ. Но вряд ли это прекратит отток в IТ. Если ситуация не изменится, через год цифра айтишников в Беларуси может сократиться приблизительно на 30 процентов, считает СЕО одной из крупных компаний. «Наша Ніва» разбиралась, как релакейт IТ-специалистов отразится на экономике Беларуси.

По итогам 2021 года IТ-сектор показал прирост

В марте чистый отток специалистов IТ — более 1 000 человек. Такие данные публикует Белстат. Впервые с начала 2021 года число уволенных из сферы превысило количество принятых на работу.

Согласно апрельским результатам опроса BICC, у 43% белорусских IТ-компаний уменьшилось количество сотрудников, у 42% — осталось неизменным и только у 15% компаний штат увеличился. СЕО крупной сервисной компании в комментарии dev.by прогнозирует, что если ситуация не изменится, то через год цифра айтишников в Беларуси сократится приблизительно на 30 процентов.

Эксперт BEROC Катерина Борнукова отмечает, что реальные цифры всегда меньше тех, что публикуются по результатам опросов, но это не значит, что нам не о чем волноваться.

«Первая волна миграции началась еще в конце 2020 года, когда айтишники стали довольно массово покидать Беларусь из-за послевыборных событий. Еще тогда предполагалось, что общее количество специалистов в стране уменьшится, но по итогам 2021 года этот сектор все равно показал прирост.

Однако здесь нужно понимать, что общий прирост айтишников еще не говорит о том, что никто не уезжал. Просто в профессию приходило много новых людей, в первую очередь из числа выпускников вузов. Каждый год в IТ приходило около десяти тысяч человек, и эти цифры росли из года в год. Однако это не отменяет того, что где-то 5—10 тысяч специалистов из ІТ-сферы уехали из Беларуси из-за политической ситуации в стране», — говорит Екатерина Борнукова.

Релакейт или увольнение

При этом экономист обращает внимание на то, что ситуация до начала войны и после, — существенно отличается. Если раньше решение о переезде принимали сами сотрудники, то сейчас к этому их все чаще склоняют работодатели.

«Сейчас люди часто оказываются в ситуации, когда нужно выбирать: согласиться на релокацию, или остаться без работы. К этому добавляются опасения непосредственно связанные с войной, поэтому текущая ситуация сильно отличается от той, которую мы наблюдали до 24 февраля».

Сами IТ-компании иногда вынужденно идут на релакейт, так как этого требуют заказчики.

Согласно результатам опроса, 22% респондентов отмечают, что клиенты отказываются работать с белорусскими юридическими лицами. 21% заявили, что иностранные клиенты требуют релоцировать разработчиков из Беларуси. Менее трети отметили, что иностранные клиенты работают с ними в прежнем режиме и только 22% компаний не планируют даже частичной релокации из Беларуси.

Тем не менее, озвученные цифры сокращения на 30% в течение года, Екатерина Борнукова называет маловероятными.

«Считаю, что если ситуация не изменится, то мы сможем говорить о сокращении IТ-сектора на 10—20 процентов. Однако даже такие цифры являются весьма существенными и чувствительными для экономики. Ведь если раньше IТ-сектор ежегодно показывал прирост на 7—10 %, то за текущий год он точно не вырастет, и вполне вероятно, что покажет падение».

IТ был драйвером роста экономики

Доля IТ-сектора в Беларуси составляет около 5% от ВВП, производимых силами около ста тысяч человек, то есть эта отрасль имеет выдающийся КПД. Чтобы лучше понимать: 5% от ВВП — примерно то, что мы имеем от сельского хозяйства, и даже больше, чем нам дает нефтепереработка.

«Экспортная выручка IТ сопоставима с экспортной выручкой того же «Беларуськалия». Помимо этого, стоит отметить, что за последние десять лет около половины роста экономики Беларуси обеспечивалось именно благодаря развитию IT-отрасли. IТ остается одним из немногих драйверов белорусской экономики», — отмечает экономист.

В результате массовой релокации айтишников и IТ-компаний из Беларуси свои деньги недополучит не только белорусский бюджет, но и бизнес.

«Средняя зарплата белорусских айтишников имеет среднеевропейские показатели и колеблется в пределах 2 500—3 000 долларов. Выходит, что страна теряет тысячи людей, чья зарплата в 5—6 раз выше средней по стране. Из-за этого пострадает не только бюджет, который недополучит деньги в виде налогов и отсчетов в ФСЗН, но, например, и сфера услуг, которая сильно развилась за последние пять лет, в том числе благодаря тому, что в стране появлялось все больше платежеспособных людей.

Поэтому от этого в определенной мере пострадают все, начиная от клининговых компаний, частных детских садов и школ, до кафе и такси. Ведь эти тысячи людей с хорошими зарплатами, будут тратить свои деньги уже не в Беларуси, а за ее пределами», — отмечает экономист.

Офисные здания уже пустуют

Даже с учетом того, что война в Украине и вызванный ей релакейт айтишников начались только два с половиной месяца назад, в Беларуси уже появились сферы, на которые это явление успело оказать негативное влияние.

«Процесс релокации начался еще два года назад, а сейчас он только ускорился. Целые офисные здания, построенные под ІТ, пустуют и будут пустовать. Но пока далеко не все компании полностью релоцировались, поэтому процесс опустения будет растянут во времени», — отмечают на рынке недвижимости.

Предполагается, что более точно оценить масштабы можно будет ближе к концу лета.

На жилой недвижимости этот процесс пока особо не отразился.

«Квартиры на продажу они еще массово не выставляют, а застройщики не рассказывают, насколько они сейчас востребованы или не востребованы айтишниками.

Единственное, что можно отметить — это снижение цен на объекты, которые строятся в районах, традиционно пользовавшихся спросом у айтишников. По крайней мере, по этому можно предположить, что спрос на жилье среди платежеспособного населения серьезно просел», — говорит один из специалистов рынка недвижимости.

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