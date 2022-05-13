Ученые выяснили, что раньше было на месте Стоунхенджа 13.05.2022, 13:46

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Некоторое время назад поблизости Стоунхенджа проводились очередные археологические раскопки.

Экспертам удалось обнаружить огромное количество древних ям, которые полностью поменяли то представление о ландшафте, что ранее сложилось в ученых, сообщает сайт planetanovosti.com со ссылкой на Express.

Размер самой большой ямы составил 4 метра, а глубина достигала 2 метров. Особенностью этой ямы стало то, что это наиболее древний след деятельности человека, который только удавалось найти на Солсберийской равнине.

Сотрудники Бирмингемского и Гентского университетов отметили, что яме примерно 10 тысяч лет. Она была выкопана в раннем мезолите или же в среднем каменном веке. В те времена на территории Британии проживали охотники-собиратели, которые попали сюда после окончания последнего ледникового периода. Это также может указывать, что за несколько тысячелетий до установки первых камней в Стоунхендже, данная местность уже играла какую-то особую роль в жизни древних людей.

На сегодняшний день удалось раскопать 6 ям большого размера. Они были оставлены в период от 8000 до 1300 лет до нашей эры. Мезолитические ямы рылись для ловли достаточно крупной дичи и выступали в качестве ловушки. На это указывает их форма и размер. Затем было проведено картографирование обнаруженных ям. Они расположились в тех местах, которые посещались чаще всего на протяжении многих тысячелетий.

Эксперты отметили, что освоение ландшафта в этой местности происходило постепенно. Все началось из охотников и собирателей, живших в раннем голоцене. Затем со временем начали появляться владельцы ферм и даже полевых систем, которые жили в этом регионе в позднем бронзовом веке. Доказательством этого являются многочисленные археологические находки. Результаты проведенных раскопок позволят больше узнать о том, насколько важным было в древние времена расположение Стоунхенджа.

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