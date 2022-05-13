Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter 6 13.05.2022, 13:56

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ИЛОН МАСК

Акции компании теряют в цене 21%.

Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter Inc.

"Сделка с Twitter временно приостановлена до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%", - написал Маск в Twitter.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля.

Акции Twitter теряют в цене 21% в ходе предварительных торгов в пятницу.

Бумаги Tesla Inc. подорожали на 4,6%.

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