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Верховная Рада одобрила конфискацию имущества россиян и белорусов: кого это коснется

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  • 13.05.2022, 14:08
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Верховная Рада одобрила конфискацию имущества россиян и белорусов: кого это коснется

Найдено 11  тысяч физических лиц и почти три тысячи компаний, причастных к войне.

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о конфискации имущества физических и юридических лиц из России и Беларуси, сообщает «Экономическая правда».

Закон вводит новый вид санкции — взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми такое лицо может прямо или косвенно распоряжаться.

Конфискация касается не всех, а только тех лиц, действия которых создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, а также в значительной степени способствовали таким действиям.

Круг субъектов, на которых действие закона может распространяться, очень широк. Национальное агентство по предотвращению коррупции разыскало 11 141 физических лиц и 2 976 компаний, причастных к войне.

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