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«Белгороду - приготовиться»

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  • 13.05.2022, 14:11
  • 11,530
«Белгороду - приготовиться»

Перед ВСУ поставлена задача оттеснить врага на 40 км от Харькова.

Россиянам, проживающим в Белгородской области, следует в будущем быть осмотрительными - туда может "прилететь".

Об этом заявил в эфире 24 канала советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

"Белгороду - приготовиться", - коротко намекнул он.

По словам Андрусива, сейчас есть у ВСУ есть задача оттеснить врага на 40 км от Харькова, чтобы не дать ему обстреливать город системами залпового огня. Уже от украинской границы нашем вооружением можно обстреливать российский Белгород, добавил чиновник.

"Поэтому, я думаю, в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, когда все горит дома и все остальное", - предположил Андрусив.

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