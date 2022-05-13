Во время проверки «сил реагирования» в Беларуси сильно пострадали двое военнослужащих 18 13.05.2022, 14:14

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Один из них находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Читатель «Зеркала» сообщает, что вечером 12 мая в Гродненскую университетскую клинику и Гродненский военный госпиталь поступили двое военнослужащих. По предварительной информации, они получили травмы при сцепке танков или БТРов. Напомним, с 10 мая в Беларуси начался второй этап внезапной проверки сил реагирования.

— В Гродно им оказывается помощь, — говорит читатель. — Одному из пострадавших уже было удалено одно легкое. Оперировали парней сегодня ночью. Один из них в реанимации университетской клиники на ИВЛ в тяжелом состоянии. У него множественные переломы, разрыв легкого, травмы кишечника. В общем, травмы и костей, и внутренних органов. Второй — полегче. Он вроде бы находится в военном госпитале.

Один из сотрудников Гродненской университетской клиники подтвердил данную информацию. По его сведениям, пострадавший поступил в медучреждение вечером 12 мая.

— Одного военного у нас точно оперировали. Сделали резекцию легкого. Стабильный, — рассказал собеседник. — Непонятно, почему привезли в нашу клинику: военных отправляют по обыкновению в гродненский военный госпиталь. Вроде БТРом прижало.

Где точно все произошло — пока неизвестно. Но около Гродно есть один танковый полигон. Он находится в Гродненском районе недалеко от агрогородка Гожа.

Журналисты позвонили на «горячую линию» Министерства обороны в качестве родителей призывника. Дежурный сотрудник сообщил, что «ничего про солдат не слышал» и это «неверная информация».

— Я вам точно говорю, что ни сегодня, ни вчера ни на каком полигоне никто не пострадал. Плохо, что слухи всякие неправильные распространяются. Не переживайте, — сказал сотрудник Министерства обороны.

Также журналисты отправили запрос в пресс-службу ведомства, но ответа пока не получили.

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