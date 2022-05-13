Каких «сюрпризов» ждать от белорусского рубля? 10 13.05.2022, 14:57

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Прогноз экономиста.

Каких сюрпризов нам ждать от белорусского рубля, будут ли дальше расти цены и насколько усложнится жизнь белорусов, рассказала myfin.by академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Белорусы сдают меньше валюты из-за проблем с банками

– Статистика Нацбанка показывает, что объем продажи валюты белорусами падает уже третий месяц подряд, и в апреле он достиг годового минимума. Если ранее население сдавало примерно по $1 млрд ежемесячно, то сейчас продажа валюты слегка превышает $730 млн. В чем причина такого снижения?

– На самом деле объем продажи валюты упал не так сильно. Особенно на фоне сильных колебаний курса белорусского рубля в феврале-марте. Обычная реакция белорусского рынка в таких ситуациях – быстрый рост покупки валюты и снижение продажи. То, что ситуацию удалось быстро купировать и белорусский рубль начал укрепляться, обеспечило превышение продажи валюты над покупкой.

Что касается падения объемов продаж валюты, то здесь играет роль несколько факторов. На мой взгляд, сейчас существенная часть продажи валюты физлицами – это не столько продажа валютных заначек, сколько поступления валютных переводов из-за рубежа. Многие белорусы сейчас работают за границей и переводят валюту родственникам. Но в последнее время у банков начались серьезные проблемы с такими переводами. К тому же, многие считают, что впереди нас ждут серьезные проблемы с валютой, поэтому придерживают ее на потом. Думаю, что со временем люди найдут альтернативные способы перевода средств в Беларусь и ситуация в этом направлении будет выравниваться: продажа валюты будет расти.

Оснований для укрепления белорусского рубля нет

- Судя по последним публикациям Нацбанка и Белстата об инфляции в Беларуси, основным фактором роста цен называется внешние условия. Можно ли ждать продолжения инфляционного ралли или мы достигли некой точки равновесия?

– Хорошим индикатором инфляции для нас является российский рынок. Там публикация данных об инфляции происходит еженедельно. Мы видим, что в РФ уже произошло существенное замедление роста цен в начале мая. То, что Нацбанк основную роль в росте цен отводит внешним факторам не совсем корректно. В высокой инфляции свою роль сыграл и скачок курса белорусского рубля. Сейчас начинают играть роль более фундаментальные факторы: нарушение логистических цепочек, рост затрат на транспорт и новую логистику и пр. В учебниках по экономике это называется инфляция издержек. Таким образом рост инфляции издержек будет продолжаться, но быстрого скачка цен, как это было в марте, уже не будет.

В апреле у нас все еще высокая инфляция, но в мае она будет уже ниже. Оценить дальнейшие перспективы пока сложно, так как не совсем понятны конечные цифры выросших издержек. Их пока трудно оценить. Но, если ориентироваться на прогнозы российского Центробанка по инфляции, то и в Беларуси она уже точно будет двузначная и вполне вероятно, что доберемся до значения в 20% по итогам года.

Второй фактор инфляционного давления – это валютный курс. На данный момент белорусский рубль укрепляется вслед за российским. А российский рубль растет в силу двух факторов, которых в Беларуси нет: административные ограничения валютного рынка и резкое сокращение импорта. В России импорт падает значительно быстрее экспорта. В Беларуси обратная ситуация: экспорт будет сокращаться быстрее импорта. Потому что, во-первых, Беларусь не так токсична, чтобы зарубежные компании массово покинули рынок, как в РФ. Во-вторых, основные экспортные позиции Беларуси попали под санкции, в отличие от российских нефти и газа.

Поэтому поддерживающего фактора для белорусского рубля со стороны внешней торговли у нас нет, и текущая ситуация с укреплением белорусского рубля временная. Есть немалая вероятность, что белорусский рубль в итоге пойдет в противоположную от российского рубля сторону и снова покажет девальвационную динамику.

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