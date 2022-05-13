В Великобритании нашли Библию размером с монету 2 13.05.2022, 15:06

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Специалисты говорят о том, что Библия была изготовлена в 1911 году.

В Центральной библиотеке Лидса обнаружена миниатюрная Библия. Прочитать ее можно только в том случае, если воспользоваться увеличительным стеклом. Находка привлекла внимание специалистов, ведь книга не превышает размер монеты, сообщает сайт planetanovosti.com со ссылкой на ITV News.

Специалисты говорят о том, что Библия была изготовлена в 1911 году. Она является точной копией известной «Библии в цепях». Размер книги немного больше, чем обычной монеты. В ней присутствует как Ветхий, так и Новый заветы. Всего Библия состоит из 876 страниц, изготовленных из невероятно тонкой бумаги, предназначенной для печати.

Библия была обнаружена совершенно случайно. Во время карантина из-за пандемии коронавируса было принято решение провести каталогизацию в библиотеке. На сегодняшний день ученые не могут сказать, откуда именно появилась данная Библия.

Райан Айзек, которая занимает должность старшего библиотекаря Центральной библиотеки Лидса, рассказала о том, что когда книга была первый раз напечатана, то о ней начали говорить, как о самой миниатюрной Библии. На самом деле могут существовать еще более крошечные экземпляры.

Старший библиотекарь понятия не имеет, откуда в библиотеке взялась эта книга. Она считает это вопрос, на который просто нет ответа. В коллекции присутствуют книги которые либо купили, либо были подарены. Процесс каталогизации отнял достаточно много времени, но позволил найти уникальный экземпляр, о наличии которого даже никто и не подозревал.

Всего в библиотеке Великобритании было каталогизировано примерно три тысячи предметов. Среди них есть уникальные находки, которые по предварительному анализу датируются 15 столетием.

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