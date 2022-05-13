Украинская РСЗО «Бастион-01» уничтожает путинских оккупантов 13.05.2022, 17:20

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Видеофакт.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео о том, как украинская РСЗО «Бастион-01» отправляет оккупантам на тот свет.

Отметим, что «Бастион-01» — украинская реактивная система залпового огня, состоящая из шасси КрАЗ-6322 и боевой части БМ-21 «Град». Предназначена для уничтожения живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления противника.

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