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История белоруски, которая поехала восстанавливать украинские города после российской оккупации

  • 13.05.2022, 17:34
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История белоруски, которая поехала восстанавливать украинские города после российской оккупации
Мария Бобович

Минчанка сбежала от тюрьмы Лукашенко, но попала под бомбы Путина.

Мария Бобович во Львове помогла организовать шелтер для беженцев, а потом поехала восстанавливать очищенные от российских войск украинские города, передает «Белсат».

Мария Бобович – бывшая политзаключенная, одна из фигуранток уголовного дела за надпись «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского. Ее забрали 9 сентября 2020 года и осудили на полтора года «домашней химии» по статье 339 УК РБ.

Правозащитница Ирина Третьякова объяснила, что действия Марии – выражение мнения об общественно-политических событиях, происходящих в Беларуси. Эти действия не могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц, как нанесение ущерба сооружениям, это так же и не является административным правонарушением. Выражение мнения – это право, данное гражданам РБ, защищенное международным пактом о гражданских и политических правах.

Государственным обвинителем по делу Марии была Алина Касьянчик.

После оглашения приговора с Марией связался инспектор, сказал, что девушка как «политическая» – в так называемом черном списке, объяснил правила отбывания наказания, согласно которым Мария должна была приходить отмечаться у инспектора каждый понедельник с 10 до 12 часов, а все остальное время быть дома. В случае 3 нарушений осужденный направляется в исправительное учреждение.

«Первое мое нарушение – я стояла возле подъезда, и наша доблестная милиция как раз оказалась в нужном месте в нужное время. Остальные два нарушения были такого же рода», – рассказывает наша героиня.

Мария подумала, что на свободе можно сделать больше интересных и полезных вещей, поэтому быстро покинула Беларусь.

Мария уехала в Киев, где стала волонтером инициативы «Письма в клеточку», так как считает, что каждое письмо, написанное за решетку, – это глоток воздуха для политзаключенных.

Когда российские войска начали наступление 24 февраля 2022 года, Мария эвакуировалась во Львов, где вместе с местными активистами организовала шелтер для беженцев, который работает и сейчас.

В течение последних полутора месяцев Мария помогала восстанавливать города после освобождения из-под оккупации. Такие, как Буча, Гостомель, Ирпень.

Девушка не словом, а делом доказывает, что белорусы – вместе с украинцами с первого до последнего дня войны, чтобы мир видел различие между белорусами и нелегитимными властями Беларуси, которые поддерживают нападение России на Украину.

«Вместе мы сможем победить страну-агрессора Россию и наш белорусский диктаторский режим. И я верю, что вместе у нас все получится, – убеждена Мария. – Слава Украине! Жыве Беларусь!».

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