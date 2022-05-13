История белоруски, которая поехала восстанавливать украинские города после российской оккупации 13.05.2022, 17:34

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Мария Бобович

Минчанка сбежала от тюрьмы Лукашенко, но попала под бомбы Путина.

Мария Бобович во Львове помогла организовать шелтер для беженцев, а потом поехала восстанавливать очищенные от российских войск украинские города, передает «Белсат».

Мария Бобович – бывшая политзаключенная, одна из фигуранток уголовного дела за надпись «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского. Ее забрали 9 сентября 2020 года и осудили на полтора года «домашней химии» по статье 339 УК РБ.

Правозащитница Ирина Третьякова объяснила, что действия Марии – выражение мнения об общественно-политических событиях, происходящих в Беларуси. Эти действия не могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц, как нанесение ущерба сооружениям, это так же и не является административным правонарушением. Выражение мнения – это право, данное гражданам РБ, защищенное международным пактом о гражданских и политических правах.

Государственным обвинителем по делу Марии была Алина Касьянчик.

После оглашения приговора с Марией связался инспектор, сказал, что девушка как «политическая» – в так называемом черном списке, объяснил правила отбывания наказания, согласно которым Мария должна была приходить отмечаться у инспектора каждый понедельник с 10 до 12 часов, а все остальное время быть дома. В случае 3 нарушений осужденный направляется в исправительное учреждение.

«Первое мое нарушение – я стояла возле подъезда, и наша доблестная милиция как раз оказалась в нужном месте в нужное время. Остальные два нарушения были такого же рода», – рассказывает наша героиня.

Мария подумала, что на свободе можно сделать больше интересных и полезных вещей, поэтому быстро покинула Беларусь.

Мария уехала в Киев, где стала волонтером инициативы «Письма в клеточку», так как считает, что каждое письмо, написанное за решетку, – это глоток воздуха для политзаключенных.

Когда российские войска начали наступление 24 февраля 2022 года, Мария эвакуировалась во Львов, где вместе с местными активистами организовала шелтер для беженцев, который работает и сейчас.

В течение последних полутора месяцев Мария помогала восстанавливать города после освобождения из-под оккупации. Такие, как Буча, Гостомель, Ирпень.

Девушка не словом, а делом доказывает, что белорусы – вместе с украинцами с первого до последнего дня войны, чтобы мир видел различие между белорусами и нелегитимными властями Беларуси, которые поддерживают нападение России на Украину.

«Вместе мы сможем победить страну-агрессора Россию и наш белорусский диктаторский режим. И я верю, что вместе у нас все получится, – убеждена Мария. – Слава Украине! Жыве Беларусь!».

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