«Срочно нужны деньги» 4 13.05.2022, 18:15

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Белорусов разводят на крупные суммы, а они ничего не подозревают.

Эта схема мошенничества не новая, но люди продолжают попадаться. Действует это так: злоумышленники звонят и говорят, что ваш родственник попал в беду и срочно нужны деньги. Подобные уголовные дела зарегистрированы во всех районах Минска, белорусы потеряли полтора миллиона рублей, пишет onliner.by.

С марта в Минске по фактам телефонных мошенничеств возбуждено более 60 уголовных дел, сообщает СК. Во всех случаях потерпевшими стали пожилые люди.

Так, 80-летняя минчанка передала злоумышленнику деньги в разной валюте на сумму более 20 тысяч рублей. Женщина была уверена, что выручает из беды свою дочь. Еще одна пенсионерка передала злоумышленнику более 16 тысяч рублей, узнав, что ее внучка якобы стала виновницей аварии. Вещи и более 2 тысяч долларов курьер получил от 89-летнего мужчины, которому позвонила «дочь» и сообщила, что из-за нее произошло ДТП.

По подозрению в серии телефонных мошенничеств уже задержаны 23 гражданина Беларуси и России.

Согласно материалам уголовных дел, часть фигурантов созванивались с потерпевшими, некоторые — забирали у них деньги и передавали гражданкам России, а те переводили средства на электронные кошельки или покупали криптовалюту.

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