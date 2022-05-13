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Залужный показал американские гаубицы М777 в работе

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  • 13.05.2022, 18:18
  • 12,260
Залужный показал американские гаубицы М777 в работе

Фоторепортаж.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 13 мая опубликовал в Facebook фотографии, на которых показана работа гаубиц М777, предоставленных Украине США.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", – написал он.

29 апреля в Пентагоне сообщали, что 60% из запланированных к поставке таких гаубиц уже находятся в Украине. В американском оборонном ведомстве считают, что такая артиллерия будет очень эффективной помощью украинцам в боях на Донбассе. Борьба за регион в "значительной степени зависит от огня на дальние расстояния, особенно артиллерии с обеих сторон", сказал представитель Пентагона.

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