Шольц позвонил Путину и призвал к прекращению огня в Украине 28 13.05.2022, 18:40

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Также канцлер ФРГ заявил об ответственности РФ за продовольственный кризис.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 мая позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается в Telegram Кремля.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение ситуации в Украине "с акцентом на гуманитарные аспекты".

В частности, Путин "изложил логику и основные задачи специальной военной операции" в Украине, а также рассказал об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

В Кремле заявили, что в ходе беседы Путина и Шольца было обращено внимание на "продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права". Кроме того, "дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах".

Шольц в Twitter назвал "три пункта из длинного телефонного разговора с Путиным".

"В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал канцлер ФРГ.

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