Глава Пентагона впервые с начала полномасштабной войны в Украине поговорил с Шойгу

Глава Пентагона впервые с начала полномасштабной войны в Украине поговорил с Шойгу19
- 13.05.2022, 19:01
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Ллойд Остин призвал немедленно прекратить огонь.
Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 13 мая, провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе переговоров глава американского США призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи.
Об этом пишет Reuters.
По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, это был первый разговор Остина с Шойгу с 18 февраля.
В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу и Остин обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
Стоит отметить, что до переговоров с Остином глава Миноброны РФ принял участие в совещании постоянных членов Совета Безопасности с Владимиром Путиным, на котором обсуждались следующие вопросы:
вступление Финляндии и Швеции в НАТО;
доклад Шойгу о "специальной военной операции" в Украине;
саммит ОДКБ.