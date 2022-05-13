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В Украине заработал сайт с данными военнопленных россиян «Оккупант»

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  • 13.05.2022, 19:13
  • 5,796
В Украине заработал сайт с данными военнопленных россиян «Оккупант»

Сервисом смогут пользоваться граждане России.

В Украине начал работу сайт с данными военнопленных из армии РФ под названием "Оккупант".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сервисом смогут пользоваться граждане России для получения информации о состоянии и местонахождении своих родных, попавших в украинский плен, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кроме этого, с помощью портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями украинского Министерства обороны Украины.

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