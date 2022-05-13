Карты «Альфа-Банка» Mastercard не работают в Беларуси 3 13.05.2022, 19:29

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Карты Visa продолжают работать.

Карты «Альфа-Банка» Mastercard временно не работают в Беларуси из-за сбоя, над его устранением уже работают, сообщает пресс-служба банка.

Картами «Альфа-Банка» Mastercard нельзя оплатить покупки в белорусских магазинах, нельзя совершить перевод с / на карту другого банка через сервис «Альфа-Банка». При этом доступно снятие наличных с карт Mastercard в устройствах «Альфа-Банка».

Карты Visa продолжают работать.

«Наша команда уже работает над устранением сбоя. Приносим вам свои извинения. Об исправлениях сообщим дополнительно», — говорится в сообщении банка.

Напомним, после того как в начале апреля США ввели санкции против российских банков, в белорусской дочке одного из них — «Альфа-Банке» — заявили, что ограничения не затрагивают ее деятельность. Однако после этого клиенты банка стали сталкиваться с различными проблемами и ограничениями. Например, временно не работало iOS-приложение банка и были приостановлены международные платежи и переводы в долларах. С 5 мая начались перебои в работе Visa и Mastercard.

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