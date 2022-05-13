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В Беларуси задержан известный доктор Сайков

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  • 13.05.2022, 19:31
  • 26,514
В Беларуси задержан известный доктор Сайков

Он задержан вместе с женой на своей загородной даче в Браславе.

Основатель медцентра «Нордин» доктор Сайков задержан вместе с женой

В самом центре закончился обыск, его проводил Департамент финансовых расследований — извлечена документация.

Как стало известно «Нашай Ніве», основатель медицинского центра «Нордин» доктор Дмитрий Сайков задержан вместе с женой.

В самом центре закончился обыск, его проводил Департамент финансовых расследований — извлечена документация. Работа медиков не прекращалась.

Культовый доктор Сайков, основавший медцентр, задержан на своей загородной даче в Браславе.

Ранее лукашисты прекратили работу медцентров «Лодэ».

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