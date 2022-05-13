закрыть
13 мая 2022, пятница, 21:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великобритания и Норвегия подписали декларацию об усилении сотрудничества

  • 13.05.2022, 20:20
  • 1,092
Великобритания и Норвегия подписали декларацию об усилении сотрудничества

На фоне угроз от России.

Лидеры правительств Великобритании и Норвегии подписали новую общую декларацию об усилении сотрудничества между двумя странами, передает The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился со своим норвежским коллегой Йонасом Гар Стёре сегодня в Лондоне. Оба лидера «подчеркнули свою полную поддержку любого суверенного выбора, сделанного северными партнерами для повышения их безопасности». Имеются в виду оборонные объединения, в частности НАТО.

Новая декларация подписана через несколько дней после того, как Джонсон посетил Швецию и Финляндию, чтобы обсудить с ними сотрудничество в случае угрозы со стороны России.

Кроме того, Джонсон и Стёре обсудили энергетическую и климатическую политику, необходимость предоставления поддержки Украине и сотрудничество в энергетике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин
Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников