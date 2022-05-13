Несмотря на войну, украинцы засеяли уже 90% посевных площадей

Несмотря на войну, украинцы засеяли уже 90% посевных площадей2
- 13.05.2022, 20:43
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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Почти 90% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей уже засеяно.
Об этом сообщает украинское Министерство аграрной политики и продовольствия.
При этом, согласно министерству, в таких областях, как Волынская, Винницкая, Кировоградская и Днепропетровская, засеяна яровой пшеницей на 10-15% больше показателей прошлого года.