закрыть
13 мая 2022, пятница, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России призвали «денацифицировать» Польшу сразу после Украины

23
  • 13.05.2022, 20:49
  • 11,690
В России призвали «денацифицировать» Польшу сразу после Украины

К агрессивным действиям против Польши призвали в Госдуме РФ.

В Российской Федерации призвали поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию" после Украины. Это реакция на недавние заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого об идеологии "русского мира".

К агрессивным действиям против Польши призвал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в личном Telegram-канале, передает unian.net.

"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", — написал чиновник.

Комментарий Морозова — это реакция на недавнюю статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Он сравнил идеологию "русского мира" с коммунизмом и нацизмом. Чиновник назвал ее "раковой опухолью", а Путина — "более опасным, чем Гитлер и Сталин".

Напомним, предложение "денацифицировать" Польшу на манер Украины – это предложение развязать полномасштабную войну, причем против страны-члена НАТО. А согласно пятой поправке, нападение на одного представителя Альянса расценивается, как атака на всю организацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин
Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников