В России призвали «денацифицировать» Польшу сразу после Украины

В России призвали «денацифицировать» Польшу сразу после Украины23
- 13.05.2022, 20:49
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К агрессивным действиям против Польши призвали в Госдуме РФ.
В Российской Федерации призвали поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию" после Украины. Это реакция на недавние заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого об идеологии "русского мира".
К агрессивным действиям против Польши призвал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в личном Telegram-канале, передает unian.net.
"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", — написал чиновник.
Комментарий Морозова — это реакция на недавнюю статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Он сравнил идеологию "русского мира" с коммунизмом и нацизмом. Чиновник назвал ее "раковой опухолью", а Путина — "более опасным, чем Гитлер и Сталин".
Напомним, предложение "денацифицировать" Польшу на манер Украины – это предложение развязать полномасштабную войну, причем против страны-члена НАТО. А согласно пятой поправке, нападение на одного представителя Альянса расценивается, как атака на всю организацию.