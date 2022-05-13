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В США пассажир без опыта полетов посадил самолет

  • 13.05.2022, 21:02
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В США пассажир без опыта полетов посадил самолет

Пилот потерял сознание.

В американском штате Флориде один из пассажиров легкого одномоторного самолета, не имеющий опыта управления авиатранспортом, успешно посадил воздушное судно после того, как пилот потерял сознание, сообщает CNN.

Из переговоров с частным самолетом:

Пассажир: - У меня тут серьезная ситуация. Мой пилот вырубился, а я не представляю, как управлять самолетом.

Диспетчер: - Какая у вас позиция?

Пассажир: - Без понятия. Впереди видно побережье Флориды, но я без понятия.

Как сообщает телеканал, диспетчер смотрел на изображение приборной панели и давал подсказки управлявшему судном пассажиру.

В течение четырех минут пассажир снижал самолет, пока диспетчеры не обнаружили его на радарах над побережьем города Бока-Ратон. После этого связь с судном передали сотрудникам аэропорта Палм Бич, которые начали инструктаж по посадке. Еще через несколько минут самолет плавно сел на одной из взлетно-посадочных полос.

Один из профессиональных пилотов, которому пришлось ждать очереди на посадку из-за экстренной ситуации, похвалил пассажира частного самолета: "То, что человек с нулевым опытом управлял и успешно приземлил судно - просто невероятно. Помню, когда я только начинал учиться пилотированию, постоянно потел и бледнел от ужаса".

Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.

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