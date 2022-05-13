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В «Приорбанке» подтвердили сбой в работе карточек Mastercard

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  • 13.05.2022, 21:25
В «Приорбанке» подтвердили сбой в работе карточек Mastercard

Ранее о техническом сбое в работе карт Mastercard заявляли в «Альфа-банке».

В данный момент наблюдается сбой в работе карточек Mastercard в Беларуси. Недоступны платежи, а также переводы, сообщает пресс-служба «Приорбанка».

«Снятие наличных с карт в банкоматах возможно. Карточки Visa и БЕЛКАРТ-Мир «Приорбанка» также работают в обычном режиме», — говорится в официальном сообщении.

Ранее о техническом сбое в работе карт Mastercard заявляли в «Альфа-банке». Позже в банке заявили, что проблема с Mastercard наблюдается и у других банков Беларуси.

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