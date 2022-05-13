На востоке Украины военные отбили девять атак оккупантов 13.05.2022, 21:47

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Ликвидировали 130 оккупантов.

На Востоке в течение 13 мая Вооруженные Силы Украины отбили 9 атак российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Также украинские военные нанесли огневого поражения по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР".

За сутки ВСУ уничтожили:

личного состава - до 130;

танков - 2;

БТР - 1;

БМП - 5;

БМД - 1;

минометы - 2;

АТТ - 2;

БПЛА - 2.

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