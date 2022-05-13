На востоке Украины военные отбили девять атак оккупантов
- 13.05.2022, 21:47
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Ликвидировали 130 оккупантов.
На Востоке в течение 13 мая Вооруженные Силы Украины отбили 9 атак российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Также украинские военные нанесли огневого поражения по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР".
За сутки ВСУ уничтожили:
личного состава - до 130;
танков - 2;
БТР - 1;
БМП - 5;
БМД - 1;
минометы - 2;
АТТ - 2;
БПЛА - 2.