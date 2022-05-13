«Это просто экстрим! Квест!»: жителям Слуцка два месяца приходится лазить через аварийный мост

«Это просто экстрим! Квест!»: жителям Слуцка два месяца приходится лазить через аварийный мост2
- 13.05.2022, 23:01
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Фото и видео.
Почти два месяца назад, 14 марта, на «Чертовом мосту», как его называют в народе, произошел провал. Случчанка Марина Александровна позвонила в редакцию издания kurjer.info и обратила внимание на то, что людям и до сих пор приходится ходить по нему, преодолевая препятствия.
«Два месяца назад я была свидетелем, как этот мостик обрушился. И вот всё это время его ремонтируют. Там поставлены ограничители, но люди всё-равно ходят, ведь это ближайший путь из густонаселённого микрорайона в парк, детскую поликлинику, на базар. Сюда идут те, кто живут на улице Строителей, на Богдановича, на 8 марта, в переулках.
Я поразилась, как бабушка лет 70-ти по этим досочкам через яму преодолевала этот мост. Это просто экстрим! Квест!
Мне кажется, что если люди постоянно переходят в этом месте, могли бы сделать временную понтонную переправу, — сказала Марина Александровна. — Просто поражаюсь, как такими темпами делать этот мостик. Два месяца! В Китае огромные мосты за это время делают, чем мы хуже? А где людям ходить? Обходить за километр?».
Журналист издания побывал на мосту и посмотрел, что там происходит. Люди действительно идут постоянно, друг за другом, хотя знак указывает, что проход закрыт.
Рабочие, которые ремонтируют провал, говорят, что прохожие ругаются и высказывают всё им, хотя они только исполнители. Поток людей мешает работать.
«Не делаешь — плохо, делаешь — тоже плохо», — сказал один из них. По словам рабочих, заделывать провал закончат уже завтра, но потом ещё будут красить.