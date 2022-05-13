РФ прекращает подавать электроэнергию в Финляндию 3 13.05.2022, 23:10

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Якобы из-за отсутствия оплаты.

Экспорт электроэнергии из России в Финляндию будет приостановлен начиная с 14 мая. Якобы из-за отсутствия оплаты.

Об этом сообщили в российской энергетической компании "Интер РАО", передает русская служба BBC News.

Финский сетевой оператор Fingrid не комментирует утверждения о неоплате электроэнергии из России, однако сообщает, что страна восполнит дефицит за счет поставок из Швеции и увеличения производства в самой Финляндии.

Напоминаем, Финляндия покупает только 10% необходимой электроэнергии у России. Днем ранее власти Финляндии сообщили о своем намерении вступить в НАТО.

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