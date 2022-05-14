Украинская армия выиграла битву за Харьков 3 14.05.2022, 8:03

8,912

Оккупанты решили полностью уйти со своих позиций вокруг города.

Украинские защитники не позволили российским военным оцепить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские захватчики попытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма, но неясно, смогут ли они добиться успеха.

Основными усилиями оккупантов остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Луганской области с севера и с юга. Российские войска, наступавшие из Попасной на север, за последние сутки не добились существенного прогресса.

Оккупанты, идущие с севера на юг, не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли сокрушительные потери. У врага может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».