В Мариуполе подсчитали количество уничтоженных оккупантов 14.05.2022, 8:14

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Россияне привлекли к боям за город около 14 тысяч военных.

С начала полномасштабного военного вторжения России украинские военные в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов.

Об этом рассказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.

По его словам, россияне привлекли к боям за Мариуполь около 14 тысяч военных. Также в боях за Мариуполь участвовали боевики ПВК Вагнера, другие наемники, спецподразделения, а также тактическая и стратегическая авиация.

Украинским военным удалось в городе уничтожить около 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала.

Ситуация на "Азовстали"

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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