Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Польше 3 14.05.2022, 8:15

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Указ опубликован сегодня.

Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Польше Владимира Чушева.

Соответствующий указ был опубликован 14 мая на Национальном правовом интернет-портале, сообщает zerkalo.io.

Должность посла Беларуси в Польше Владимир Чушев занимал с марта 2019 года. В октябре 2020 года Польша и Беларусь взаимно отозвали послов: посол Польши в Беларуси Артур Михальский, так же, как и посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, уехали «для консультаций».

Это произошло на фоне обострения отношений между странами после президентских выборов 2020 года.

Беларусь в Польше с тех представлял поверенный в делах посольства Беларуси в Варшаве.

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