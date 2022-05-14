Впервые в истории ученым удалось вырастить растения на почве с Луны 14.05.2022, 8:40

Для этих целей исследователи использовали кресс-салат.

Ученые смогли вырастить растения на почве, которую доставили с Луны. Растения медленно прорастали и оказались низкорослыми.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что почву с Луны на Землю доставили в рамках миссии космического корабля "Аполлон-11" в 1969 году. Ученые высадили кресс-салат. В первую же неделю выяснилось, что на лунной почве растения прорастают очень медленно и они низкорослые.

При этом исследователи сообщили, что полученные образцы почвы подвергались воздействию солнечной радиации дольше, чем почва с поверхности Моря покоя, поэтому оказались менее благоприятны для растений. Кроме того, в почве обнаружили крошечные обломки стекла от ударов микрометеоритов.

В связи с этим ученые считают, что для дальнейших экспериментов стоит использовать участки с более молодых геологических участков Луны.

"Тот факт, что что-то выросло, означает, что у нас есть действительно хорошая отправная точка, и теперь вопрос в том, как мы это оптимизируем и улучшаем", - заявила научный сотрудник НАСА по космической биологии Шармила Бхаттачарья.

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