Установлена личность оккупанта, который хвастался жене убийствами мирных жителей 9 14.05.2022, 8:55

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Oн является выпускником Казанского высшего танкового командного училища.

Журналисты установили личность российского оккупанта, который рассказывал жене об убийстве мирных жителей и других военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ.

Согласно данным издания, этого оккупанта зовут Дмитрий Геннадьевич Иванов, он родился 10.02.1995. В соцсетях россиянина указано, что он живет в деревне Купсола, республика Марий Эл, там оккупант называет себя Дмитрием Тумановым. Судя по шевронам на фотографиях, он является выпускником Казанского высшего танкового командного училища.

Женщину, с которой разговаривал Иванов, зовут Анастасия Короткова. На ее странице во ВКонтакте есть свадебные фото с Ивановым, датированные 2020 годом.

Как сообщали СМИ, пьяный российский оккупант похвастался своей жене зверствами, которые он устраивает в Украине. Однако женщина не пришла в восторг от таких признаний. Россиянка ужаснулась, ее испугали слова рашиста о жестоких убийствах.

Пьяный рашист, который сейчас находится на Херсонщине, во всех подробностях рассказал жене, как он убивал мирных украинцев. Он простреливал людям головы и не видит в своих ужасных поступках чего-то плохого. Оккупант отмечает, что он «стал другим человеком».

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