Белоруска уехала с ребенком из страны — спустя три недели у нее потребовали вернуть пособие 3 14.05.2022, 9:02

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Женщина поступила с ФСЗН «по закону» и поплатилась за это.

У Аллы (имя изменено по просьбе героини) двое маленьких детей — 2 и 5 лет. Женщина уехала с ними из Беларуси в Грузию в марте этого года, не имея ни малейшего представления, насколько затянется это путешествие. В мае стало ясно, что возвращение домой будет нескорым, и она решила поступить честно: предупредить ФСЗН о том, что она находится с детьми за границей и спустя два месяца ей больше не должны начислять пособие. На что ФСЗН потребовал вернуть уже выплаченное за апрель пособие, пишет onliner.by.

«Это неожиданно и неприятно»

По словам девушки, она знала, что, выезжая с ребенком за границу надолго, должна сообщить об этом в ФСЗН. И как только поняла, что поездка не будет короткой — сразу это сделала.

— Когда мы уезжали из Беларуси, то не знали точно, сколько пробудем в Грузии: месяц, два месяца, полгода или дольше. Я знала, что ребенок, на которого начисляется пособие, должен находиться на территории Беларуси полгода. Уже в Грузии узнала, что если ребенок в отъезде более двух месяцев, то пособие на него не начисляется. То есть речь не про полгода уже, а про два месяца. Но и это еще не все. Мы улетели из Беларуси в начале марта, значит, два месяца истекали в начале мая. Понимая, что задержимся здесь на более долгий срок, я попросила сестру позвонить в ФСЗН и узнать, как отказаться от пособия, то есть просто поступить честно. Там ответили, что в связи с переездом в другую страну сроком более двух месяцев мне нужно написать заявление на отказ от пособия. И его прекращают выплачивать с 1 апреля! То есть по факту после нашего отъезда в начале марта меня лишили пособия не через два месяца, а через три недели. Более того, за второй месяц мне нужно вернуть деньги. Это неожиданно и неприятно, тем более когда маму в декрете просто лишают пособия, — рассказывает девушка.

Алла недоумевает, почему дети уже не имеют права на пособие, ведь они с мужем хоть и находятся в Грузии, но она еще недавно платила налоги, а ее муж и сейчас продолжает работать на Беларусь и платить в страну налоги.

— По большому счету, пособие по уходу за ребенком — это «зарплата» для одного из родителей, который ухаживает за новорожденным до детского сада. Если у вас двое и более детей, где одному еще нет трех, а второму нет 18, то и на второго начисляется небольшая сумма. У меня выходило 616,64 рубля на младшего и 155,58 рубля — на старшего. Итого на двоих детей — чуть больше 772 рублей. Понятное дело, такого пособия мало на что хватает, и без помощи или подработки прожить будет сложно. Но я знаю, что со всем справлюсь и найду способы, как зарабатывать даже в другой стране с двумя маленькими детьми... От ФСЗН мне ничего не нужно, я просто хочу, чтобы другие люди тоже знали про это и были готовы к лишению пособия, — говорит белоруска.

Юрист: «Даже если вы выехали 30 марта, выплаты прекратятся с 1 апреля»

Все условия выплаты пособий указаны в Законе «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». По словам юриста по трудовому и бизнес-праву Светланы Семенихиной, документ действует не первый год, но многие до сих пор неверно его понимают.

— Ситуация неприятная, но таков закон, его в данном случае в ФСЗН не нарушили. Пособие прекращают выплачивать не после двух месяцев пребывания, а с первого числа следующего за отъездом месяца, то есть даже если вы выехали 30 марта, то выплаты прекратятся с 1 апреля (если не уехать обратно в течение двух месяцев). Более того, так как девушка выехала с ребенком до трех лет за границу в марте, сообщить об этом ФСЗН нужно было не позднее пяти дней с даты выезда. Конечно, сообщать об этом, когда отправляетесь на 10 дней в отпуск за границу, смысла нет, но, когда выезжаете из страны с возможностью нескорого возвращения, лучше уведомить ФСЗН. Это делает наниматель (если родитель числится работником) или сам человек (если до декретного отпуска он нигде не работал). ФСЗН в любом случае сверяется со списками уехавших таможни, поэтому о вас узнают. Вопрос только в том, за какое время вас лишат пособия. Если сказали через пять дней после выезда — пособие перестанет выплачиваться с 1 числа следующего календарного месяца, если о вас узнали позже — могут потребовать вернуть пособие и за первый месяц пребывания в чужой стране, — комментирует юрист.

ФСЗН в любом случае сверяется со списками уехавших таможни, поэтому о вас узнают. Вопрос только в том, за какое время вас лишат пособия

Не хотите вернуть пособие — его снимут из дохода принудительно. Что нужно знать про пособие, уезжая за границу?

Все условия выплаты пособий указаны в Законе «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». В документе указано, что выплата пособия прекращается на детей, которые выехали за рубеж:

для проживания или обучения на дневной форме обучения,

на срок более двух месяцев (за исключением детей, родители которых дипломаты и консулы за рубежом),

для получения медицинской помощи,

и при этом проживают и зарегистрированы по месту пребывания в Беларуси, но не имеют здесь регистрации по месту жительства в связи с постоянным проживанием за ее пределами.

Получатель пособия при этом обязан сообщать об обстоятельствах, которые изменяют размер или прекращают выплаты, не позднее 5 календарных дней после дня их наступления. То есть, если родитель в декрете устроился работать более чем на половину ставки или выехал с ребенком за рубеж более чем на 2 месяца, он сам (или его наниматель) должен сообщить об этом.

При выезде ребенка за границу на два месяца или более выплата пособия прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выезда, если получатель пособия сообщил об этом в течение 5 календарных дней со дня выезда (п. 3 ст. 24 Закона). Если не сообщил или сообщил позже, выплаченное пособие могут потребовать вернуть. Причем со дня выезда ребенка и до конца месяца, в котором тот вернулся в Беларусь.

Не хотите вернуть добровольно — сумму вычтут из любого другого вашего дохода.

Если вы вернулись в Беларусь, следует снова обратиться в ФСЗН о возобновлении выплаты. Автоматически пособие вам не станут выплачивать.

При этом родители с ребенком могут путешествовать и получать пособие, если соблюдаются два условия: необходимо не менее 183 дней суммарно в год провести в Беларуси, а за границей — менее двух месяцев подряд. В этом случае пособие будет выплачиваться все время.

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