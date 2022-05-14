закрыть
14 мая 2022, суббота, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ГУР: В России начался процесс смены власти

3
  • 14.05.2022, 9:15
  • 4,560
ГУР: В России начался процесс смены власти

Его уже невозможно остановить.

Президент России Владимир Путин серьезно болен, и в РФ уже готовится смена политического руководства.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Sky News, фрагмент которого опубликован на Facebook-странице Госспецсвязи.

"Это все приведет к смене политического руководства Российской Федерации. Такие процессы уже запущены, и они уже движутся в этом направлении", – сказал Буданов.

Глава украинской разведки уточнил, что движение в направлении смены политического руководства в РФ уже началось, и "его уже невозможно остановить".

Буданов также подтвердил слухи о плохом состоянии здоровья здоровья Путина.

"Единственное, что я могу вам сказать – мы абсолютно это подтверждаем: он находится в достаточно нехорошем психо-эмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. Одновременно у него несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак", – сказал начальник ГУР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин
Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников