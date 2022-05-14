ГУР: В России начался процесс смены власти 3 14.05.2022, 9:15

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Его уже невозможно остановить.

Президент России Владимир Путин серьезно болен, и в РФ уже готовится смена политического руководства.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Sky News, фрагмент которого опубликован на Facebook-странице Госспецсвязи.

"Это все приведет к смене политического руководства Российской Федерации. Такие процессы уже запущены, и они уже движутся в этом направлении", – сказал Буданов.

Глава украинской разведки уточнил, что движение в направлении смены политического руководства в РФ уже началось, и "его уже невозможно остановить".

Буданов также подтвердил слухи о плохом состоянии здоровья здоровья Путина.

"Единственное, что я могу вам сказать – мы абсолютно это подтверждаем: он находится в достаточно нехорошем психо-эмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. Одновременно у него несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак", – сказал начальник ГУР.

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