Ученые назвали фрукт, который помогает дожить до ста лет 1 14.05.2022, 9:51

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Такой вывод исследователи сделали после изучения образа жизни населения полуострова Никойя в Коста-Рике.

Ученые выяснили, какой фрукт является важной частью рациона долгожителей. Его они едят ежедневно, и могут похвастаться крепким здоровьем и в столетнем возрасте.

Об этом пишет EatThis.

Речь идет о сочной, нежной и сладкой папайе.

Такой вывод исследователи сделали после изучения образа жизни населения полуострова Никойя, что в Коста-Рике.

Фактически, Никойя является одной из пяти «голубых зон» в мире, что означает, что в ней наибольшая концентрация долгожителей и людей, достигших столетнего возраста.

Фрукт является частью ежедневного рациона жителей полуострова

Жители Никойи едят много черной фасоли, ямса, кукурузы, риса, овощей и больше фруктов, чем большинство других голубых зон по всему миру.

Тропические фрукты, которые они ежедневно едят, обеспечивают их антиоксидантами, витаминами и минералами, которые способствуют более долгой и здоровой жизни.

И один из лучших фруктов, которые они едят на регулярной основе — это папайя.

Дело в том, что на острове растет очень много деревьев папайи и жители перекусывают этим фруктом почти ежедневно.

Чем полезна папайя

Содержание витаминов А, С и Е помогает бороться с воспалением.

В папайе содержится фермент под названием папаин. Известно, что папаин способствует пищеварению и используется в медицине для облегчения запоров и вздутия живота.

Папайя также содержит полезный бета-каротин, который синтезируется организмом в витамин А.

Фрукт богат клетчаткой, калием, витамином К и холином.

Эти питательные вещества и витамины оказывают папайе силу, которая помогает уменьшить воспаление, помогает бороться с сахарным диабетом, помогает снизить риск рака и сердечных заболеваний, а также помогает бороться с возрастной макулярной дегенерацией (потерей зрения).

К голубым зонам относятся:

Остров Окинава (Япония)

Провинция Ольястра (Сардиния, Италия)

Город Лома-Линда (Калифорния, США)

Остров Икария (Греция)

Полуостров Никойя (Коста-Рика).

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