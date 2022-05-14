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Лидер правящей партии Германии: Война против Украины стала началом конца Путина

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  • 14.05.2022, 10:27
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Лидер правящей партии Германии: Война против Украины стала началом конца Путина

Свергнуть его может население собственной страны.

Война против Украины стала началом политического конца для президента России Владимира Путина. Причем свергнуть его может население собственной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбейля для RND.

"Я убежден, что эта война ознаменует конец Владимира Путина", - отметил он.

Он также ответил на вопрос о том, будет ли Путин свергнут в своей стране.

"Население признает, что Путин и его элита несут ответственность за то, что эта бесчеловечная война в Украине будет стоить процветания, рабочих мест и жизненных перспектив в их собственной стране. Путин на годы изолировал Россию этой войной", - подчеркнул Клингбейль.

Он добавил, что санкции отбросили одиннадцатую по величине экономику в мире на десятилетия назад, а квалифицированные кадры тысячами просто покидают Россию.

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