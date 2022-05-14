Лидер правящей партии Германии: Война против Украины стала началом конца Путина

Лидер правящей партии Германии: Война против Украины стала началом конца Путина1
- 14.05.2022, 10:27
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Свергнуть его может население собственной страны.
Война против Украины стала началом политического конца для президента России Владимира Путина. Причем свергнуть его может население собственной страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбейля для RND.
"Я убежден, что эта война ознаменует конец Владимира Путина", - отметил он.
Он также ответил на вопрос о том, будет ли Путин свергнут в своей стране.
"Население признает, что Путин и его элита несут ответственность за то, что эта бесчеловечная война в Украине будет стоить процветания, рабочих мест и жизненных перспектив в их собственной стране. Путин на годы изолировал Россию этой войной", - подчеркнул Клингбейль.
Он добавил, что санкции отбросили одиннадцатую по величине экономику в мире на десятилетия назад, а квалифицированные кадры тысячами просто покидают Россию.