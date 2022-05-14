У российских войск на Криворожском направлении — серьезный «минус» и по живой силе и технике 14.05.2022, 11:12

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Фото: AFP

Оккупанты понесли огромные потери.

На протяжении вчерашнего дня, 13 мая, существенных изменений в оперативной обстановке на криворожском направлении фронта не произошло. Украинские военные находятся на своих позициях и продолжают уверенно выполнять все поставленные боевые задачи.

Об этом сообщил на брифинге в ночь с 13 на 14 мая начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

«Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения. Бьют по мирным населенным пунктам, нарушая все международные нормы и правила ведения войны. В Криворожском районе было обстреляно село Новосеменовка Апостоловской громады.

Наши воины дали достойный ответ. Сегодня у орков серьезный минус и по живой силе, и по технике", — рассказал о военной противостоянии с российской армией Александр Вилкул.

Также продолжается разминирование территорий, только 13 мая было обезврежено еще 32 кумулятивно-осколочных кассетных боеприпаса.

«С оккупированных территорий люди вырываются из ужаса «русского мира». Только за минувшую ночь Кривой Рог принял 946 людей, которые эвакуировались из Херсонской области. Днем прибыло еще 436 людей. Еще более 4000 человек проехали транзитом. Мы уже более двух месяцев ведем большую работу и город был готов для принятия людей. Те, кому нужно было жилье, были расселены в специально оборудованных школах и детских садах. Всем, кто нуждался, была оказана медицинская помощь. Всех кормим, а кто едет транзитом — получают продукты питания. Работа велась до 6-ти утра. Сейчас в Кривом Роге уже более 55 000 вынужденных переселенцев», — проинформировал о ситуации с беженцами в Кривом Роге Вилкул.

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