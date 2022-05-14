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Рядом со Стоунхенджем ученые нашли загадочные огромные ямы

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  • 14.05.2022, 11:15
  • 1,596
Рядом со Стоунхенджем ученые нашли загадочные огромные ямы

Для чего они использовались?

Археологи выявили скрытую сеть больших ям, окружающих Стоунхендж.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, ученые обнаружили сотни больших ям, каждая шириной более 2,4 метра. Некоторые из них наверняка были созданы руками человека тысячи лет назад. Самая старая и самая большая из ям имеет ширину более 3 метров и глубину 1,85 метра.

Для чего использовались эти большие ямы, неизвестно, но исследователи подозревают, что они как-то связаны с "долговременным церемониальным структурированием" Стоунхенджа.

Как сообщается, ямы были созданы примерно в 8000 г. до н.э. Предполагается, что они связаны с тотемными столбами, реквизитом для охоты на туров и наблюдениями за Луной.

Сам Стоунхендж был построен всего около 5000 лет назад.

"Обнаружение крупнейшей известной ямы эпохи раннего мезолита на северо-западе Европы показывает, что это было особое место для общин охотников-собирателей за тысячи лет до того, как были воздвигнуты первые камни", - заявили ученые.

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