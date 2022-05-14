«Достать «Нептунами» до Севастополя» 8 14.05.2022, 11:29

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Военный эксперт рассказал, что переломит ход войны в пользу Украины.

Азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде в интервью Радио НВ рассказал, почему украинская и российская армии — «два тяжеловеса, которые не могут уничтожить друг друга»; что переломит ход войны в пользу ВСУ; какую угрозу создают противокорабельные Нептуны для Черноморского флота и возможно ли было остановить войска РФ на крымском перешейке во избежание оцепления Мариуполя.

— Один из бывших главарей террористической группировки «ДНР» Игорь Гиркин сказал, что российские войска «просрали золотые дни», то есть, упустили возможность блицкрига. Как вы считаете, действительно ли это так? Был ли возможен блицкриг?

— Я его считаю профессиональным военным. У него очень грамотное восприятие, как оперативного, так и стратегического планирования ведения боевых действий. Я с ним согласен.

На данный момент российская армия теряет свои наступательные возможности. В ближайшей перспективе она будет не в силах предпринимать какие-либо масштабные операции.

— Вы говорите о том, что российская и украинская армия «два тяжеловеса, которые не могут уничтожить друг друга». Что именно вы имеете ввиду?

— Группировка войск приблизительно одинаковая — где-то 100−150 тысяч, которые противодействуют друг другу. Они воюют плюс-минус одинаковой техникой, с одинаковой тактикой. Они не в состоянии нанести друг другу ощутимые потери, чтобы произошел перелом в этой военной кампании, чтобы какая-либо из сторон смогла бы победить другую.

— У украинских войск есть успехи в Харьковской области, где ВСУ фактически вышли на границу с РФ. Понятно, что у Украины никогда не было планов наступать на российскую территорию. Но есть горячие головы, которые говорят, что мы должны что-то начать делать в Белгородской области. Как им объяснить, почему ничего такого делать не будут на территории России?

— Потому что надо освободить сначала свою землю. Горячие головы были всегда, они всегда будут. Это часть нашего социума и с этим ничего не поделать. Но надо сначала Херсонскую область освободить, чтобы потом на Белгород выдвигаться.

— Как вы оцениваете вероятность того, что украинские военные смогут зайти со стороны Чугуева, подойти к Купянску. Говорят, что это такой главный логистический центр российской группировки на севере Донбасса. Как вы оцениваете шансы, чтобы взять под контроль это направление?

— Это будет зависеть от двух факторов. Первый: РФ будет вытягивать скорее всего свои войска на свою территорию для того, чтобы перегруппировать их. Еще украинская армия хочет окружить изюмскую группировку через Купянск. В этом смысле перспективы у наступательной операции по этому направлению есть.

Но [существует] взаимодействие двух воюющих сторон. И если российская армия сможет вытащить свои войска, то выход на Купянск ничего не принесет украинской армии.

— Разделяете ли вы ту точку зрения, что судьбу операции на Донбассе определит именно то, кто из сторон лучше справится с форсированием реки Северский Донец, и артиллерия?

— Доля [значения] артиллерии огромная в этой войне. Но у украинской армии лучшая ситуационная осведомленность, что позволит ей эффективно применять артиллерию. Мы все с вами видим фотографии, видео под Северодонецком уже уничтожено около 80 боевой техники. Форсировать реку не так-то легко: для этого нужны определенные места, условия. Обороняющейся стороне, которой является украинская армия, будет легче. Да и российская армия не обладает таким наступательным потенциалом, чтобы серьезно воздействовать на украинскую армию.

— На вооружении украинской армии появились американские гаубицы М777. На ваш взгляд, что они меняют в раскладе сил?

— Даже в незначительных количествах они позволят Украине лучше осуществлять контрбатарейную борьбу, потому что они дальнобойнее основных систем российской артиллерии — они позволяют быть в недосягаемости российской артиллерии и уничтожать ее. Это плюс, потому что РФ имеет больше огневых средств поражения — артиллерии, реактивных систем залпового огня. В этом смысле американские гаубицы вам очень помогут.

Другой вопрос, что их количество еще не так велико, чтобы они могли оперировать на различных фронтах. Они сосредоточены в основном на Донбассе. Думаю, что они уже помогают украинской армии сдерживать направление и наносить огневые удары противнику.

— Вы говорили о том, что какой-то перелом с нашей стороны может произойти только тогда, когда ВСУ будут уничтожать по 2000 российских военнослужащих в сутки. А почему именно такая цифра?

— По данным на вчера украинская армия уничтожила 350 человек. Но Россия имеет возможность подпитывать свои войска — тысяча или две тысячи военнослужащих в день. Для того, чтобы уменьшать количество армии, ее наступательный потенциал, боевые возможности, вам нужно уменьшать количество военнослужащих. Когда число убитых — 2000, число раненых — в пределе 6−8 тысяч человек. Уже российская армия будет не в состоянии свои человеческие ресурсы [возобновлять] и, соответственно, появится возможность у украинской армии выполнять свои задачи по вытеснению противника с своей территории.

— А учитываем ли, когда ведем такие расчёты, мотивацию? Те, кто приходят, уже видят количество погибших и причин для того, чтобы воевать с Украиной, наверное, у них не так много.

— Мотивации у российской армии изначально не было. Но дело в том, что российская армия очень сильна дисциплиной. В этом смысле воевать они будут. Другое дело, что не слаженные подразделения и из людей, которые не имеют опыта боевых действий. Это, конечно, подразделения с заниженной боевой способностью.

— Война в Украине уже идет восемь лет, но вы говорите, что украинцы продолжают реагировать на информационно-психологические операции со стороны России. Могли бы вы назвать такие случаи?

— Я хотел бы обратить внимание на синхронизацию информационно-психологической операции по Мариуполю в российских и украинских СМИ. Невооруженным глазом видно, что они синхронизированы. Я не хочу сказать, что они управляются с одного места, но они имеют синхронизацию. Это может иметь различные причины, я не знаю всех, почему так. Но по теме Мариуполя Украина и Россия синхронизированы.

Начинается разгон этой темы в информационном пространстве России и сразу начинается разгон этой темы в украинской сегменте социальных сетей, в украинских СМИ.

И другие вещи имел ввиду. Провалы с российской стороны во время боевых действий, скажем, на острове Змеиный. Украинская армия не говорила на тот момент об этом, но российская армия заявляла, что на Змеином все уничтожены. Оказывается, была уничтожена российская армия. И вот этими данными стали оперировать некоторые украинские СМИ.

— От украинской армии есть большое количество доказательств, что мы там уничтожили десант, ППО, пару катеров, сбили их вертолеты. Российская пропаганда на своих каналах эти видео опубликовала, показывала по телевидению, как факт того, что это они сбивают, например, украинские вертолеты на острове Змеиный. Как от этого можно защититься?

— Я не занимался боевой пропагандой, но это не только она, а и настроения в обществе. От этого очень трудно найти защиту. Скорее всего нужно, чтобы общество само созревало политически и интеллектуально. С 2014 года наблюдаю за Украиной. После начала событий на Донбассе, одни и те же процессы у вас вспыхивают. Потом выясняется, что это была ложь. Но этих людей, которые разгоняли истерию, через два месяца смотрят, их слушают, и они разгоняют какую-то новую бредятину. Это скорее всего вопрос зрелости общества.

— Уже 79 дней длился героическая защита Мариуполя. Сейчас украинские бойцы находятся на территории завода Азовсталь. Они, обращаясь к украинском руководству, говорят о том, что есть возможность военным способом деблокировать Мариуполь. Как вы оцениваете такую возможность?

— Мариуполь — это такая тема… Человек, который находится на Азовстали, не может знать ситуацию на фронте, какие есть свободные силы у Генерального Штаба или в Украины. Этот человек лишен информации. Заявления людей, которые происходят оттуда, параллельно афишируются российскими СМИ. И они измываются над такими заявлениями, комментариями. Лучше было бы, если бы эти люди использовали официальные каналы.

Но, с другой стороны, я не могу их судить. Потому что 79 дней кошмара — это не каждый человек выдержит. Они герои.

Речь идет о накале боевой обстановке, об угрозе их жизни… На Донбассе накала боевых действий больше, там угроза для жизни больше. Но тот фактор, что эти люди уже продолжительное время там, они столько времени в кошмаре… Это, конечно, трудная история.

— Командир полка Азов Денис Прокопенко давал интервью нашим коллегам из Украинской правды. Он говорил о том, почему произошло окружение Мариуполя. По его словам, противника нужно было уничтожать еще при выходе из Крыма под Геническом, но был упущен этот момент. Можно ли сейчас проанализировать, что там произошло? Почему так быстро смогли российские войска пройти по югу и окружить Мариуполь?

— Есть разные сигналы. Скорее всего там без предательства не обошлось. Но для заявлений, почему это было сделано или не было сделано, нужен фактаж. Фактажа нет.

Ваш Генеральный Штаб не думает мерками бригады, какого-то батальона. Допустим, [украинский] Генеральный Штаб подумал, как перешеек можно обстреливать? Артиллерией? Хорошо, они выдвинули вперед артиллерийскую бригаду. Что стало бы с этой артиллерийской бригадой через полчаса? Это были первые дни, авиация там разорвала бы все на молекулы. А это позволительная роскошь во время войны потерять артиллерийскую бригаду? Вот не зная всех этих нюансов, я не буду делать легкомысленных заявлений. Во всем этом надо будет разобраться.

— Можем ли мы сейчас оценить, насколько уязвим Черноморский флот? Вчера появилась новость о том, что россияне вывели свои корабли из бухты Севастополя. Что это означает?

— Корабли для того, чтобы выполнять боевые действия, выходят в море. И они могут выходить с разными целями. Они могут осуществлять противоминную оборону, а какой-то корабль будет обеспечивать противовоздушную оборону. У разных кораблей разные функции.

Вместе с этим я думаю, что они уже воспринимают угрозу от Нептуна, от противокорабельных ракет. Параллельно я замечаю, что они выводят корабли, которые будут осуществлять пуски ракет Калибр. То есть, они занимаются своей повседневной боевой деятельностью.

Но надо признавать, что для Севастополя уже есть угроза со стороны противокорабельных ракет Нептун.

— Вы имеете в виду, что уже у украинской стороны есть возможность Нептунами достать до Севастополя и там подбить какой-то из кораблей.

— Да, эта возможность есть.

— Одесская военная администрация сообщила о том, что Украине удалось подбить российский корабль Всеволод Бобров. Предположительно он должен был доставить средства ПВО на Змеиный. Насколько большое это достижение для нас?

— То, что вы вообще в состоянии осуществлять блокаду Змеиного — это уже для вас достижение. Плюс, если вы его повредили, то это такое повреждение, которое корабль [делает] небоеготовным на долгое время. Конечно, это достижение.

Цель российской армии — на Змеином поставить систему ПВО для того, чтобы обезопасить свои войска на Херсонском направлении, а также установить зонтик противовоздушной обороны над частью Одесской области. Поэтому этот остров важен для них. Но вы не позволяете им контролировать, захватывать этот остров.

— Издание The Washington Post сообщило о том, что США ограничили передачу Украине разведданных. Сообщается, что такое решение было принято во избежание дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Москвой. Заявление появилось на фоне утечки информации. Говорили о том, что американская разведка помогала нам уничтожать российских генералов. Как вам кажется, насколько это сильная потеря для нас? Или это для отвода для глаз, чтобы успокоить Россию?

— Могут быть разные сценарии. Америка не участвует в войне, но смерть генералов на поле боя не приветствуется. Россия могла бы отправлять сигналы, что «в Сирии мы ваших генералов не трогали». Страны, которые не воюют друг с другом, они, как правило, не трогают [генералов]. В этом смысле они могли бы поставить блок на эти разведданные, чтобы не подставлять своих генералов в различных местах.

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