Почти 300 российских дезертиров угрожали оружием ФСБ и с боем прорвались назад в РФ 20 14.05.2022, 11:38

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Оккупанты бежали из Луганской области до российской глубинки на Заполярье.

Российские оккупанты массово дезертируют, чтобы не воевать в Украине. Солдаты Путина готовы сесть в тюрьму, лишь бы встретиться с бойцами ВСУ.

На Донбассе почти три сотни оккупантов, прихватив оружие, сбежали в родное Заполярье, со ссылкой на источник в украинских спецслужбах передает 24 канал.

По данным спецслужб, в середине апреля с Донбасса сбежало целое подразделение российских оккупантов.

"Узнав, что их погонят в бой для прорыва позиций ВСУ, 295 человек из Ненецкого автономного округа вместе с собственным оружием покинули места дислокации бригады. Оккупанты отправились на границу России с Луганщиной, где чуть не устроили стрельбу с ФСБшниками, после чего несколько недель добирались до российской глубинки на Заполярье", - говорится в материале.

Свободе дезертиры радовались недолго

Оккупантов задержали и отправили в следственные изоляторы - им грозит до 10 лет за решеткой, ведь они действовали в составе организованной группы, а также убегали с автоматами. Теперь дезертиров будут показательно судить – чтобы другие россияне боялись получить подобное наказание", - сказано в сообщении.

Остановить поток дезертиров не могут даже расстрельные отряды кадыровцев, которые присутствуют в Украине, отмечают в спецслужбах.

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Среди личного состава разбитых в Украине подразделений вражеской армии превалирует мысль о тотальном идиотизме высшего военно-политического командования, пишут журналисты.

"Из-за подобной ситуации на фронтах российские изверги все чаще наносят себе увечья, чтобы их вернули домой, ломают технику, чтобы не ехать на прорыв, а также отказываются от участия в боевых действиях", - говорится в материале.

С учетом того, что Россия юридически не находится в состоянии войны, за отказ участвовать в боевых действиях привлечь к уголовной ответственности военных никто не может. Расстрельные отряды кадыровцев, которые должны душить бунты среди военных, оказываются вообще бесполезными, если количество отказывающихся превышает несколько десятков", - резюмирует издание.

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