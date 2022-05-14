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Военный эксперт рассказал, как ВСУ могут заставить сдаться армию РФ на Юге

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  • 14.05.2022, 11:57
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Военный эксперт рассказал, как ВСУ могут заставить сдаться армию РФ на Юге

Неожиданный выход на новые позиции может перекрыть линии снабжения российских войск.

Войска России неспроста усиленно держатся за оккупированную Херсонскую область. Если силам обороны Украины удастся выйти на Новую Каховку и Херсон и взять под контроль переправы, противнику будет некуда отступать. Враг вынужден будет либо сдаться, либо его уничтожат. Причем такой маневр может привести к установлению огневого контроля над линиями снабжения российских войск из оккупированного Крыма.

Переход на левую сторону Днепра позволит приблизиться к крымскому перешейку и ликвидировать угрозу противника на юге Запорожской области. Тогда деоккупация Приазовья станет делом времени. Об этом заявил полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью НВ он рассказал о том, что Херсонская область остается стратегически важным регионом, как для Украины, так и для российской оккупационной армии. Если украинским войскам удастся выйти на Новую Каховку или Херсон, а также вернуть под свой контроль переправы, к северу позиции противника еще останутся, однако вариантов для него уже не будет. Причем выход на такие позиции поспособствует удержанию под огневым контролем линий обеспечения вражеских подразделений с оккупированного Крыма.

"Надо понимать и почему противник так отчаянно держится за эту часть украинской земли, и почему она важна для нас. Ведь если мы выходим на Новую Каховку или на Херсон и захватываем переправы, потому что к северу от локаций противник еще останется, фактически противник будет там обречен. Потому что отступать ему будет некуда, и он будет принужден сдаться, или он будет гарантированно уничтожен. Кроме того, нужно понимать, что выход на эти позиции позволит нам держать под огневым контролем линии снабжения противника, идущие из Крыма", - объяснил Грабский.

Также он добавил, что даже переход на левую сторону Днепра позволит приблизиться к крымским перешейкам и перекроет возможности вражеских войск осуществлять агрессию на юге Запорожчины. Положение врага существенно усложнится, а деоккупация Приазовья станет делом времени.

"Если мы даже перейдем на ту сторону, на левую сторону Днепра, приблизимся к крымским перешейкам, мы фактически уничтожим возможность противника совершать агрессивные действия на северо-таврическом направлении, то есть на юге Запорожской области. И таким образом его ситуация, его положение там будет очень-очень усложнено. И тогда освобождение Приазовья будет просто делом времени", - подчеркнул военный эксперт Сергей Грабский.

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