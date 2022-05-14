Военный эксперт рассказал, как ВСУ могут заставить сдаться армию РФ на Юге 1 14.05.2022, 11:57

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Неожиданный выход на новые позиции может перекрыть линии снабжения российских войск.

Войска России неспроста усиленно держатся за оккупированную Херсонскую область. Если силам обороны Украины удастся выйти на Новую Каховку и Херсон и взять под контроль переправы, противнику будет некуда отступать. Враг вынужден будет либо сдаться, либо его уничтожат. Причем такой маневр может привести к установлению огневого контроля над линиями снабжения российских войск из оккупированного Крыма.

Переход на левую сторону Днепра позволит приблизиться к крымскому перешейку и ликвидировать угрозу противника на юге Запорожской области. Тогда деоккупация Приазовья станет делом времени. Об этом заявил полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью НВ он рассказал о том, что Херсонская область остается стратегически важным регионом, как для Украины, так и для российской оккупационной армии. Если украинским войскам удастся выйти на Новую Каховку или Херсон, а также вернуть под свой контроль переправы, к северу позиции противника еще останутся, однако вариантов для него уже не будет. Причем выход на такие позиции поспособствует удержанию под огневым контролем линий обеспечения вражеских подразделений с оккупированного Крыма.

"Надо понимать и почему противник так отчаянно держится за эту часть украинской земли, и почему она важна для нас. Ведь если мы выходим на Новую Каховку или на Херсон и захватываем переправы, потому что к северу от локаций противник еще останется, фактически противник будет там обречен. Потому что отступать ему будет некуда, и он будет принужден сдаться, или он будет гарантированно уничтожен. Кроме того, нужно понимать, что выход на эти позиции позволит нам держать под огневым контролем линии снабжения противника, идущие из Крыма", - объяснил Грабский.

Также он добавил, что даже переход на левую сторону Днепра позволит приблизиться к крымским перешейкам и перекроет возможности вражеских войск осуществлять агрессию на юге Запорожчины. Положение врага существенно усложнится, а деоккупация Приазовья станет делом времени.

"Если мы даже перейдем на ту сторону, на левую сторону Днепра, приблизимся к крымским перешейкам, мы фактически уничтожим возможность противника совершать агрессивные действия на северо-таврическом направлении, то есть на юге Запорожской области. И таким образом его ситуация, его положение там будет очень-очень усложнено. И тогда освобождение Приазовья будет просто делом времени", - подчеркнул военный эксперт Сергей Грабский.

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