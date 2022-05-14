«Ананасы за год подорожали на 150%» 6 14.05.2022, 12:02

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Что происходит с ценами на Комаровке?

Вы и без финансовой статистики могли ощутить, что импортные продукты вам теперь обходятся дороже. По данным Нацбанка, поставляемые из-за рубежа овощи, фрукты, ягоды и зелень выросли в цене за год (в марте 2022-го к марту 2021-го) почти на 42%. Больше 40%, Карл! Давайте посмотрим на конкретные ценники Комаровского рынка и устроим конкурс на самую большую разницу в цене, пишет onliner.by.

«Как перестать думать о прошлом?» — популярный вопрос к психологам в интернете. А мы не можем не подумать о прошлом, даже если оно делает больно, потому что задание редактора — сравнить ценники «тогда» и «сейчас». И больнее всего нам делают воспоминания о цене на ананас из Коста-Рики. Год назад он стоил 12 рублей — стал 30 рублей, а это +150%. На среднюю зарплату белорус может купить 53 килограмма таких ананасов, а год назад мог взять 115 килограмм, если бы очень хотел.

Голубика тоже всеми силами пытается впечатлить ценой. Чтобы поберечь нервы покупателей, теперь на рынке пишут цену не за килограмм, а за 100 грамм — 12 рублей, то есть 120 рублей за кило. А было 65 за кило — плюс 85%.

Клубника была по 7 с хвостом за лоток в 500 грамм — стала 9,99 (подорожала примерно на 40%). На первом фото посмотрите на апельсины размером с голову младенца. Шел 2021-й, апельсины продавались по 7,5 рубля. Сейчас, о чудо, можно взять апельсины на 20% дешевле, по 5,99 рубля. Та же магия с лимонами: были по 7 рублей — стали по 6,5, это минус 7% в цене. Мандарины отказались участвовать в этой игре на понижение: были по 6,5 рубля, а стали по 7,5—8,5 рубля (плюс 15—30%).

Авокадо Eat me было по 8,99 рубля, теперь наполовину дороже — по 13,99. За килограмм? Ха! За штуку! Продавец говорила, что сначала думали не заказывать по таким высоким ценам авокадо, но постоянные покупатели слишком расстроились. И даже обрадовались, когда Eat me вернулся, пусть и по 14 рублей без одной копейки.

В начале весны люди возмущались, что помидоры стали стоить дороже мяса — по 12, даже 15 и 17 рублей. Фотография из прошлого подсказывает, что дорогие томаты существовали и в мае 2021-го: за крупные, размером с кулак азербайджанские малиновые просили 12,45 рубля. Теперь они дороже на 20%, по 15 рублей. Малиновые помидорки размером поменьше стоили 7,99 рубля, стали на 25% дороже, по 9,99 рубля. На первом фото еще виднеются огурцы по 2,5 рубля за килограмм. Ох, пока забудьте о таких огуречных ценах, сейчас они на Комаровке по 5—7 рублей.

Молодой очень вкусный картофель из Азербайджана был год назад по 3,5 рубля — стал по 6,5. Любить молодую картошку в мае теперь стоит на 86% дороже.

Мы не Белстат, не претендуем на точность, и выборка у нас совсем маленькая, но все же мы попробуем просчитать плодово-овощную импортную инфляцию на главном рынке столицы.

Сложно представить, что в обычной жизни белорус покупает килограмм голубики и премиальные ананасы, но у нас нет других объектов для сравнения. Итак, за год наш набор точечных импортных продуктов на Комаровке подорожал с 122,44 рубля до 204,98 рубля, или на 67% — это еще больше, чем в статистике Нацбанка.

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