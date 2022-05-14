«Если ничего не поменяется, в июне надо тикать» 7 14.05.2022, 12:17

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Коллаборанты уже планируют бегство из Херсонской области Украины.

Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ "руководителями" во временно оккупированной Херсонской области, уже планируют бежать в захваченный Россией Крым.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором зафиксирован разговор двух коллаборантов.

Отмечается, что из-за своего непрофессионализма они ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают.

"Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" – говорит своей "коллеге" один из "чиновников".

Его собеседница подхватывает: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки".

Вместе они приходят к выводу:

"Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она была официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был".

СБУ обещает позаботиться, чтобы оба ответили за предательство и сотрудничество с оккупантами: Херсонская область и Крым – это Украина.

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