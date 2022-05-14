CNN: План Путина окружить ВСУ в Луганской области провалился из-за неудач на Северском Донце 4 14.05.2022, 12:28

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Оккупанты потеряли все свое скудное инженерно-мостовое оборудование.

План русских войск окружить украинские силы в Луганской области с треском провалился после неудач оккупантов форсировать Северский Донец.

Об этом сообщает CNN.

Журналисты проанализировали полученные видео с места разрушенных мостов на Северском Донце и подытожили, что ВС РФ потеряли до 70 единиц военной техники в начале этой недели.

Их целью была попытка окружить украинских защитников в Луганской области, но она, отмечает издание, "с треском провалилась".

CNN приводит отчет 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в котором говорится о предотвращении 9 попыток переправы русских войск. В нем утверждалось об уничтожении не менее 73 единиц техники, в том числе танков Т-72 и различных БМП.

Этот подсчет подтверждается анализом видео с беспилотников, на котором видно, как российская техника разбросана по трассе к северу от реки, а также полузатопленные танки.

ВСУ заблаговременно определили место скопления оккупантов, помог и шум, исходящий от моторизированных буксиров, которыми РФ пыталась достроить мост.

Среди обломков на месте понтона насчитывалось не менее 30 боевых машин пехоты, не считая того, что могло быть уничтожено среди переправившейся техники.

Бывший генерал-майор ВС Австралии Мик Райан, комментируя крах русских на Северском Донце, отметил, что русские, вероятно, делали большие ставки на это направление.

"Следовательно, это, вероятно, более серьезная неудача для русских, чем некоторые предполагали. Вероятно, это привело к тому, что не только БТГ, но и целая бригада потеряла большую часть своей боевой мощи", — сказал Райан.

Важно и то, что русские потеряли скудное инженерно-мостовое оборудование (и, вероятно, саперов тоже). Эти ресурсы недешевы и не доступны в больших количествах. И они очень востребованы во время наступления.

Неспособность русских продвинуться с севера через реку, вероятно, замедлила их наступление в Луганском направлении, которое на данный момент зависит от войск, передвигающихся с востока и юга через линии фронта, которые мало продвинулись за месяц.

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