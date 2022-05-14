Ученые доказали существование у человека загадочных иммунных клеток 14.05.2022, 12:51

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Они могут защищать плод от вирусов.

Американские исследователи доказали существование «неуловимых» иммунных клеток B-1, которые формируются на стадии развития человеческого плода и защищают его от вирусов и бактерий, сообщает livescience.com.

Впервые клетки B-1 обнаружили в организме мышей в 1980-х, но их существование в организме человека было под вопросом.

Теперь ученые из Центра иммунобиологии в Медицинской школе Университета Западного Мичигана доказали, что эти иммунные клетки формируются на стадии плода человека.

Клетки B-1 вырабатывают различные антитела, которые очищают тело от умирающих и мертвых клеток, а также могут защищать от патогенов в виде вирусов и бактерий.

Согласно результатам нового исследования, клетки могут играть решающую роль в раннем развитии организма человека. Для обнаружения B-1 ученые проанализировали более одного миллиона 500 различных типов клеток, взятых из более чем 30 тканей.

«Это можно сравнить с Google картами человеческого тела, поскольку это похоже на описание отдельных клеток и их расположения в тканях, которые мы исследуем», — заявила ведущий автор исследования Сара Тейхманн.

Все образцы тканей, проанализированные командой ученых, были взяты из банка тканей Великобритании, в котором хранятся ткани эмбрионов и плодов человека. Исследователи доказали, что клетки B-1 формируются у эмбриона на ранних сроках беременности.

«У людей изначально образуется перепонка между пальцами, но эта перепонка обрезается еще до рождения. Возможно, клетки B-1 помогают направлять такую обрезку ткани во время развития, согласно нашему предположению», — заявили ученые.

Данные о том, что клетки B-1 могут обеспечивать определенный уровень иммунной защиты от патогенов еще предстоит проверить.

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