Опубликовано первое видео эпического разгрома россиян на Северском Донце под Белогоровкой 4 14.05.2022, 13:20

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Оккупанты потеряли около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал первое видео грандиозного разгрома оккупантов на переправе через Северский Донец у села Белогоровка.

«В течении 3 -х дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили Сталинград и Курскую дугу одновременно!

Безмозглые российские генералы, слепо исполняя приказ Путина окружить к 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком, погнали на верную смерть тысячи своих.

Посмотрите на беспомощного российского солдата, который был брошен на убой и вынужден спасаться вплавь.

За три дня россияне потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров!

Эта победа нанесла ущерб русским в разы больше, чем все удары по Чернобаевке и должна заслуженно войти в Зал Славы и Побед Украинского Войска», — написал Антон Геращенко.

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