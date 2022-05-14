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«От Харькова отодвинули, и Херсон освободим»: Ким рассказал о саботаже россиян

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  • 14.05.2022, 13:34
  • 1,310
«От Харькова отодвинули, и Херсон освободим»: Ким рассказал о саботаже россиян

Легендарный глава Николаевской области обратился к херсонцам.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обратился к жителям временно оккупированного Херсона.

Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

"Ребят, потерпите, понимаю, что очень тяжело, ходят всякие, мягко сказать, нехорошие люди по нашей земле, но потерпите. Видите, от Харькова отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства дойдут, планируем мы все", – отметил он.

"Вижу, что саботируют русские сами приказы, не хотят идти вперед, не могут и не видят долгую перспективу нахождения в Херсоне, для галочки что-то делают там, но это все ерунда. Мы все равно освободим Херсон, не сдавайтесь, не унывайте, всем тяжело, вам тяжелее всех почти, но терпите", – добавил Ким.

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