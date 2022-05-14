«От Харькова отодвинули, и Херсон освободим»: Ким рассказал о саботаже россиян

«От Харькова отодвинули, и Херсон освободим»: Ким рассказал о саботаже россиян2
- 14.05.2022, 13:34
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Легендарный глава Николаевской области обратился к херсонцам.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обратился к жителям временно оккупированного Херсона.
Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.
"Ребят, потерпите, понимаю, что очень тяжело, ходят всякие, мягко сказать, нехорошие люди по нашей земле, но потерпите. Видите, от Харькова отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства дойдут, планируем мы все", – отметил он.
"Вижу, что саботируют русские сами приказы, не хотят идти вперед, не могут и не видят долгую перспективу нахождения в Херсоне, для галочки что-то делают там, но это все ерунда. Мы все равно освободим Херсон, не сдавайтесь, не унывайте, всем тяжело, вам тяжелее всех почти, но терпите", – добавил Ким.