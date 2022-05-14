«Хотел отследить свою посылку, а вместо этого увидел чужие» 14.05.2022, 13:58

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Белорус столкнулся со странной ситуацией 9 мая.

В редакцию onliner.by обратился клиент «Европочты» Сергей. Он пытался попасть в свой аккаунт, вместо этого его забрасывало в личные кабинеты то Ольги, то Татьяны. При этом свои отправления найти не получалось.

Со слов Сергея, что-то непонятное происходило весь день 9 мая. Обращался в техподдержку, там не смогли оперативно уточнить, что происходит.

— Сайт «Европочты» целый день работал некорректно. Мог, к примеру, вместо вашей учетной записи зайти в учетную запись абсолютно другого человека, где видна личная информация большого количества людей. А если удавалось зайти в свою учетную запись, то были видны заявки других людей, опять-таки с личной информацией, — недоумевает Сергей.

В чем дело? В пресс-службе сервиса объяснили, что сбой случился из-за DDoS-атаки, но сейчас все работает корректно.

— Действительно, сервис «Европочта» 9 мая подвергся массированной DDoS-атаке.

По сообщениям от некоторых пользователей, в сервисе «Европочта» в этот день могли наблюдаться ошибки авторизации. Это стало результатом применения защитных мер для предотвращения DDoS-атаки.

В настоящее время корректная работа сервиса полностью восстановлена.

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