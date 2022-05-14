Несколько десятков оккупантов под Мелитополем прострелили себе ноги 3 14.05.2022, 14:00

1,922

Солдаты РФ калечат себя, чтобы избежать боев с ВСУ.

В больницу оккупированного Мелитополя (Запорожская область) доставили несколько десятков оккупантов с ранениями.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Подозревают, что причина травмирования - самострел.

"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих РФ с огнестрельными ранениями конечностей. Одна из вероятных версий того, что произошло, - самострел из-за неумелого обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».