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Несколько десятков оккупантов под Мелитополем прострелили себе ноги

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  • 14.05.2022, 14:00
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Несколько десятков оккупантов под Мелитополем прострелили себе ноги

Солдаты РФ калечат себя, чтобы избежать боев с ВСУ.

В больницу оккупированного Мелитополя (Запорожская область) доставили несколько десятков оккупантов с ранениями.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Подозревают, что причина травмирования - самострел.

"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих РФ с огнестрельными ранениями конечностей. Одна из вероятных версий того, что произошло, - самострел из-за неумелого обращения с оружием", - говорится в сообщении.

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