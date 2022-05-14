Несколько десятков оккупантов под Мелитополем прострелили себе ноги

Несколько десятков оккупантов под Мелитополем прострелили себе ноги3
- 14.05.2022, 14:00
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Солдаты РФ калечат себя, чтобы избежать боев с ВСУ.
В больницу оккупированного Мелитополя (Запорожская область) доставили несколько десятков оккупантов с ранениями.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Подозревают, что причина травмирования - самострел.
"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих РФ с огнестрельными ранениями конечностей. Одна из вероятных версий того, что произошло, - самострел из-за неумелого обращения с оружием", - говорится в сообщении.